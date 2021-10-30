Reuters: Erdoğan-Biden görüşmesi yarın olacak

Reuters'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden yarın görüşecek. Biden'ın görüşmede "Krizler, ABD-Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz" diyeceği belirtildi.

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G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma’da başladı. G20 Dönem Başkanı İtalya’nın, Roma’daki Nuvola Kongre Merkezi’nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı. İtalya Başbakanı Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan’ın törende ABD Başkanı Biden ile sohbeti dikkat çekti.

Fotoğraf çekiminde Erdoğan’ın sağ tarafında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yer aldı. Liderler, daha sonra “Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık” temalı birinci çalışma oturumuna geçti.

AB KOMİSYONU BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 zirvesi nedeniyle bulunduğu Roma'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'a görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti.

G20 Liderler Zirvesi nedeniyle İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

ERDOĞAN, LİDERLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile de görüştü.

REUTERS: ERDOĞAN VE BIDEN PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞECEK

ABD’li bir yetkilinin Reuters haber ajansına yaptığı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirecek.

Yetkilinin aktardığına göre Erdoğan-Biden görüşmesinde Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 konuları ele alınacak.

Biden’ın görüşmede “Krizler, ABD-Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz” diyeceği belirtildi.

EMİNE ERDOĞAN DA LİDER EŞLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmî ziyarete eşi Emine Erdoğan da iştirak etti.

Emine Erdoğan, Roma’da ilk olarak, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin eşi Maria Serenella Cappello ve liderlerin eşleri ile bir araya gelerek, tarihî yapı Kolezyum’u gezdi.

Ardından Emine Erdoğan, Maria Serenella Cappello’nun verdiği öğle yemeğine katılarak, lider eşleri ile bir süre sohbet etti.

Yemeğin ardından Maria Serenella Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all’İtaliana adı verilen bahçeyi gezdirdi.