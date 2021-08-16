Reuters: Türkiye, Kabil Havalimanı’nı koruma planını durdurdu

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Türkiye'nin üstlendiği Kabil Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirme planından vazgeçildiği belirtildi.

SOZCU.COM.TR

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Reuters’a konuşan iki Türk güvenlik kaynağının yaptığı açıklamada, Türkiye’nin NATO’nun çekilmesinden sonra Kabil havaalanının kontrolünü ele geçirme planlarını bıraktığını ancak Taliban’ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kaynaklardan biri, havaalanındaki duruma ilişkin “Türk askerlerinin kontrolü ele geçirme süreci otomatik olarak durduruldu” dedi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, “Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir” ifadesini kullandı.

PENTAGON: TÜRK GÜÇLERLE ÇALIŞIYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, “ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz” demişti.

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