Robert F Kennedy’nin katiline şartlı tahliye

ABD'nin California eyaletinde tam 53 yıldır tutuklu bulunan ABD'nin eski Başkan adayı Senatör Robert F. Kennedy'nin katilinin şartlı tahliyesi gündemde...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin California eyaletinde şartlı tahliye yetkilileri, 1968’de başkan adayıyken öldürülen Robert F Kennedy’nin katilinin şartlı tahliye ile salıverilmesini onayladı.

Sirhan Sirhan isimli Filistin asıllı katil zanlısı, Los Angeles’ta bir otelde yaptığı konuşmanın ardından RFK’yı vurarak tarihin akışını değiştirdiği için 53 yıl hapis yattı.

Şartlı tahliye yetkililerinin de katıldığı oylama, Sirhan Sirhan’ın serbest bırakılacağını garanti etmese de oylamada 53 yıl hapis yatan Sirhan’ı ‘tehdit olarak görmedikleri’ ifadeleri yer alıyor.

Son karar California valisi Gavin Newsom tarafından verilecek.

Sirhan’ın şartlı tahliye duruşmasındaki ifadeleri de dikkat çekti. Sirhan, RFK ile ilgili olarak, “Senatör Kennedy dünyanın umuduydu ve ben ona zarar verdim. Aslında herkese zarar verdim. Bunu deneyimlemiş olmak benim için çok zor” dedi.

Los Angeles’taki yerel bölge savcılığı, serbest bırakılmasına karşı çıkmayacaklarını söyledi.

Sirhan, daha önce yaptığı açıklamalarda, Filistin kökeninin, RFK’nın İsrail açıklamalarına ters düştüğü için ona çok sinirli olduğunu ve suikasti planladığını aktarmıştı.