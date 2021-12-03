Ruhsatı alınan Türk avukat canına kıydı

Almanya'da ruhsatı alınan Türk avukat, bir tarlada intihar etti.

Ali GÜLEN

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Almanya’nın Düsseldorf Kenti’nde avukatlık bürosu bulunan 40 yaşındaki Erzincanlı Avukatı Selim Taşçı, çeşitli olaylar nedeniyle avukatlık ruhsatı iki yıllığına alınınca, Neuss kenti yakınlarında bir tarlaya gidip canına kıydı.

Taşçı’yı tarlada yaralı halde yatarken gören bir Alman, henüz yaşadığını fark edip kurtarmak için suni teneffüs yaptı. Bir süreliğine hayata da döndü ancak ateşli silahla yaralandığı belirlenen Türk avukat, kurtarılamadı.

Çeşitli suçlardan dolayı sanık olarak yargılanan Taşçı’nın Düsseldorf Bölge Mahkemesi tarafından aldatma, dolandırıcılık ve gasp teşebbüsü suçları nedeniyle 28 ay ceza aldığı, bunun üzerine başka bir suçun eklendiği ayrıca iki yıl da meslekten men edildiği öğrenildi.

SAVCI: BAŞKA BİRİ YOK

Yasaklı bir İslami örgütten aldığı parayı da zimmete geçirdiği ve bu nedenle tehdit edildiği belirtilen Taşçı’nın olayda kullanılan silahı da bulundu.

Soruşturmayı sürdüren savcı Martin Stücker, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Soruşturmada olayla ilgili başka bir şahıs şüphesi görülmedi” dedi. Silah ruhsatı bulunmayan Avukat Selim’in, tabancayı nereden aldığı bilinmiyor.

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