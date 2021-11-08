Rus casus gemisi İngiliz donanmasının peşinde yakalandı

Bir Rus casus gemisi, Umman'da görevde bulunan İngiliz Kraliyet Donanması'nı takip ederken görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere ve Rusya arasında casusluk krizi çıkartabilecek bir gelişme yaşandı. İngiltere’nin yeni Carrier Strike Group görevi sırasında HMS Queen Elizabeth’in başını çektiği gemilere Hollanda donanmasına ait HNLMS Evertsen (F805) gemisi de eşlik etti.

Umman’ın başkenti Maskat’taki Sultan Qaboos limanına yanaşan geminin yanında bir Rus casusluk gemisi demirledi. Moma sınıfı Kildin casus gemisi olduğu düşünülen gemi, fotoğraflarla da belgelendi.

70 METRE, 73 MÜRETTEBAT



70 metre uzunluğunda ve 73 mürettebat taşıma kapasitesine sahip olan geminin elektronik dinleme faaliyetlerinde kullanılabildiği belirtiliyor. Casusluk faaliyeti yaptığından şüphelenilen bir Rus gemisi, ilk kez bu kadar yakın takipte görüntülendi.

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