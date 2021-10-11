Rus muhalif Navalny’den veryansın

Rusya'da tutuklu olan muhalif siyasetçi Alexei Navalny açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Alexei Navalny, “Cezaevi komisyonu beni aşırıcı ve bir terörist olarak yaftaladı. Benim cezaevi içindeki statümü değiştirmek için oy verdiler” dedi.

Halen 2.5 yıllık hapis cezasında olan Navalny’nin üzerinde bu kararla birlikte daha çok baskı olacağı tahmin edilirken, “Şu an benim yatağımın üzerinde terörist olduğum yazılı” dedi. Navalny’nin cezaevindeki gardiyanlar tarafından daha az kontrol edileceği de belirtildi.