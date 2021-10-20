Rus muhalif Navalny’e insan hakları ödülü verildi

Rusya'da tutuklu bulunan muhalif siyasetçi Alexei Navalny, Avrupa Parlamentosu'nun her yıl verdiği insan hakları ödülüne layık görüldü.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın önde gelen muhalif isimlerinden Alexei Navalny, Avrupa Parlamentosu’nun her yıl verdiği insan hakları ödüllerine layık görüldü.

Navalny’nin cesareti dolayısıyla Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü’nün takdim edildiği belirtildi.

Ağustos ayında zehirlendikten sonra Rusya’ya dönen ve 2.5 yıllık hapis cezasına çarptırılan 45 yaşındaki Navalny, Rus lider Vladimir Putin’in yolsuzluklarını kamuoyuna duyurmaya çalışmıştı. Avrupa Birliği, Navalny’nin zehirlenmesi sonrasında yaşananlardan dolayı Rusya’ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

Moskova yönetimi ise AB’yi içişlerine karışmakla suçlamıştı. Rusya, Navalny’nin muhalif duruşu dolayısıyla tutuklanmadığını öne sürdü.

Bugün Avrupa Parlamentosu’nun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “Navalny, yorulmaksızın, Putin rejimindeki yolsuzluklarla mücadele etti. Bu ona özgürlüğüne ve neredeyse yaşamına mal oldu” denildi. 50.000 euro para ödülünün verildiği ödülü daha önce Nelson Mandela ve Malala Yousafzai gibi isimler kazanmıştı.

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