Rus paralı askerlerin Mali’ye girmesi an meselesi

Rus paralı askerlerin Mali'de görev yapmalarına olanak sağlayacak anlaşma her an imzalanabilir aşamaya gelirken, anlaşma Rusya'nın Batı Afrika'daki nüfuzunu artırabilir.

Sozcu.com.tr

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Yedi diplomasi ve güvenlik kaynağının verdiği bilgiye göre, eski sömürge gücü Fransa, Rusya’nın Batı Afrika’daki güvenlik meselelerindeki artan nüfuzundan rahatsız olarak bu anlaşmayı engellemeye çalışıyor.

Paris yönetimi, Mali’de iktidarı ele geçiren askeri cuntayla diplomatik temasa geçerek, Rus özel güvenlik şirketi Wagner Group’un eski Fransız kolonisi Mali’de çalışmasını sağlayacak anlaşmanın yürürlüğe girmesini önlemeye çalışıyor.

ORDUYU EĞİTECEKLER



Batı Afrika’yı takip eden Avrupalı bir kaynağa ve bölgedeki bir güvenlik kaynağına göre, anlaşma kapsamında en az 1,000 Rus paralı askerin Mali’ye sevk edilmesi planlanıyor. Diğer iki kaynak bu sayının daha düşük olduğuna inandıklarını belirtti fakat net bir sayı vermedi.

Dört kaynak, Wagner Group’un hizmetleri için aylık yaklaşık 10.8 milyon dolar alacağını belirtti. Bölgede çalışan bir güvenlik kaynağı, paralı askerlerin Mali ordusunu eğiteceğini ve üst düzey yetkilileri koruyacağını açıkladı.