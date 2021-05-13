Rusya Devlet Başkanı Putin’den Ramazan Bayramı mesajı

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutladığı bildirildi. Yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında Putin, “Kutsal Ramazan ayı sona erdi ve Rus Müslümanlar, uzun zamandır beklenen bayramı memnuniyetle kutluyor. Ramazan Bayramı, çok eski zamanlardan beri iyi işler için kutlanır ve ihtiyacı olanlara özen gösterir, insanların kendini geliştirme arzusunu kişileştirir” ifadelerini kullandı.

Rus Müslümanların, atalarının asırlık tarihine, dinine ve kültürel geleneklerine büyük saygı duyduğunun ve bunları nesilden nesle dikkatle aktardığının altını çizen Putin, “Müslüman kuruluşlar, ülkenin yaşamına aktif olarak katılıyor, devlet ve sivil kuruluşlarıyla işbirliğini güçlendiriyor ve yardım ile eğitim girişimlerine yorulmak bilmeyen bir ilgi gösteriyorlar. Elbette onların, insanların bu zor zamanlarda zorluklara dayanmalarına ve bunlarla başa çıkmalarına yardımcı olan ve çok ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerine dikkat çekmekteyim” dedi.