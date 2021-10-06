Rusya ile ABD arasında kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Moskova'daki görüşmesi öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmesi öncesi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ana gündem konusunun İran ile imzalanan fakat ABD’nin bir önceki başkanı Donald Trump döneminde ABD'nin çekildiği Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) oldu.

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Amerikan tarafının girişimleriyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

* Muhataplar, İran Nükleer Programının çözümüne yönelik Ortak Kapsamlı Eylem Planının (JCPOA) tam olarak uygulanmasına yönelik beklentiler hakkında görüş alışverişinde bulundular ve ayrıca ikili gündemdeki bir dizi güncel konuyu tartıştılar.

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