Rusya ile Suriye arasında kritik görüşme

Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Suriye’nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

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Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'den Suriye'yi ziyaret ederek, başkent Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Görüşmede ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrası bölgede yaşananlar ve terörle mücadele konularının yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldığı ifade edildi.

Lavrentyev ve Verşinin, ziyaretin Devlet Başkanı Putin’in işbirliğini güçlendirme ve Suriye ile her alanda ve her düzeyde çalışmayı genişletme talimatlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini ifade ederek, Rusya'nın terörizmden etkilenen altyapının yeniden inşasına katkıda bulunmaya sürekli olarak hazır olduğunu yineledi.

Rus heyetinin Suriye’de 2 gün boyunca kalacağı ve Esad’ın ardından birçok önemli isimle görüşmeler yapacağı aktarıldı.