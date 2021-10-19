Rusya: İran ile uluslararası terörle aktif olarak mücadele ediyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın özellikle Suriye'de uluslararası terörle aktif bir şekilde mücadele ettiğini belirtti. Şoygu, "Rusya ve İran, uluslararası terörle aktif olarak mücadele ediyor" dedi.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’yi başkent Moskova’da ağırladı. İkili bölgesel ve askeri konuları ele alırken yapılan görüşmenin ardından Şoygu ve Bakıri basın toplantısı düzenledi. İran’ı uluslararası düzeyde her koşulda destekleyen Rusya, Suriye’de İran ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklerken, Şoygu basın toplantısında yaptığı açıklamada da İran’ı destekleyen ifadeler kullandı.

Rusya ve İran arasındaki ilişkileri değerlendiren Şoygu, “İlişkilerimiz çok yönlü ve dinamik bir şekilde ilerliyor. Bunun en canlı örneği uluslararası teröre karşı verdiğimiz ortak çaba. İlişkilerimizin ivmesini arttırmak için her türlü çabayı da göstermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Rusya ve İran’ın Suriye’de aktif olarak uluslararası terörle mücadele ettiğini belirten Şoygu, aynı mücadeleyi başka bölgelerde de sürdürebileceklerini aktararak, “Suriye topraklarında İran ve Rusya olarak uluslararası teröre karşı ortak mücadele veriyoruz. Bu doğrultudan hareketle bu işbirliğini farklı bölgelerde de gösterebiliriz. Afganistan başta olmak üzere başka bölgelerden gelen tehditlerden bahsedebiliriz” dedi.

RUSYA İLE UÇAK ALIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Şoygu’nun ardından söz alan İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, Rusya’dan uçak ve helikopter alımıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü bildirerek, “Şu anda Moskova’yla uçak ve helikopter alım anlaşmalarının hayata geçirilmesi konusunda müzakereler yapıyoruz” ifadelerini kaydetti. Bakıri ayrıca uçak ve helikopter alımıyla ilgili sözleşmeleri BM’nin İran’a yönelik silah ihracat ambargosunun kaldırılmasından sonra imzalanacağını ifade etti.