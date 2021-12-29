Rusya: Kuzey Akım-2’nin onaylanmaması gibi bir seçenek yok

Avrupa’da tartışmalara yol açan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili Rusya’dan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandır Novak, medya kuruluşu RBC'e yaptığı açıklamada, Kuzey Akım-2'yi onaylanmaması gibi bir seçenek olmadığını söyledi.

Novak, doğalgaz boru hattının Avrupa’da gerekli onayı alacağına ve nihayetinde faaliyete geçeceğine inandığını belirtti.

Projeyle ilgili yeni şartlar sunulmamasını umduklarını kaydeden Novak, Rusya'nın bir B Planı olup olmadığı sorusuna da “Böyle bir ihtimali düşünmüyoruz” dedi.

Baltık Denizi'nde Rusya'dan Almanya'ya uzanan Kuzey Akım-2 boru hattının yapımı eylülde tamamlanmıştı ancak faaliyet için hala Berlin'den ve AB'den onay bekliyor.

Avrupa’da projenin Rus gazına bağımlılığı artıracağı endişesi boru hattına dair itirazlara yol açıyor. Son dönemde Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ve Batı'da Rusya'ya yönelik tepkiler de Kuzey Akım-2'nin geleceğiyle ilgili soru işaretlerine yol açtı.

UKRAYNA İTİRAZ EDİYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Kuzey Akım-2 boru hattına mevcut haliyle izin verilemeyeceğini açıklaması, arz sorunları yaşayan Avrupa’da doğalgaz fiyatlarındaki artışı tetiklemişti.

Ukrayna'yı baypas ettiği belirtilen boru hattına itirazları sürdüren Ukrayna hükümeti, Kuzey Akım-2'nin Avrupa yasalarına uygun olmadığını ve hayata geçmeyeceğini umduğunu bildirmişti.

Kuzey Akım-2'nin en erken 2022'nin ilk yarısı sonunda Avrupa'dan onay alması bekleniyor.

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