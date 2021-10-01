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Rusya, TürkAkım üzerinden Macaristan’a doğalgaz göndermeye başladı

Rus Interfax haber ajansı, Rusya’nın Türkiye’den geçen TürkAkım gaz hattı üzerinden Macaristan’a doğalgaz göndermeye başladığını yazdı.

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Rusya, TürkAkım üzerinden Macaristan’a doğalgaz göndermeye başladı

Interfax’a açıklama yapan Gazprom şirketi, gazın Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan üzerinden geçtiğini açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Rus gazı Macaristan'a daha önce Ukrayna üzerinden gönderiliyordu.

Rusya hem bu hat, hem de Baltık Denizi'ne inşa ettiği Kuzey Akım hattıyla, yıllardır gerilim yaşadığı Ukrayna'dan geçen boru hatlarına muhtaç olmadan Avrupa'ya gaz aktarmayı hedefliyordu.

Ukrayna'nın ulusal gaz şirketi Naftohaz Ukrayiny de Rusya'nın Ukrayna üzerinden Macaristan'a gaz akışını kestiğini ve bunun mevcut sözleşmelerin ihlali anlamına geldiğini söyledi.

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