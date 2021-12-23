Rusya ve Ukrayna’dan dikkat çeken anlaşma

Rusya ve Ukrayna, Doğu Ukrayna'da 2020 yılında uygulanan ateşkes anlaşmasını yeniden yürürlüğe konduğunu açıkladı. Doğu Ukrayna'da geçerli olacak ateşkesin, iki ülke ilişkilerinde tansiyonu azaltması bekleniyor.

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Rusya ve Ukrayna, Doğu Ukrayna’da 2020 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasının tekrar yürürlüğe girmesi için anlaştı.

İngiltere merkezli BBC’nin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arabulucuğu ile varılan anlaşmanın Doğu Ukrayna’nın Donbas gerilimi azaltmak üzere önemli bir adım olduğunu söyledi.

Anlaşmanın, Doğu Ukrayna’da yaşanan son krizlerle aynı zamana denk gelmesi ise dikkat çekti.

‘NOEL’İN HUZURLU GEÇMESİNİ DİLİYORUZ’

Son gelişmeler sonrası üst düzey bir Ukrayna yetkilisi, “Önümüzdeki Noel döneminin gerilimsiz ve huzurlu geçmesini diliyoruz” dedi.

Ukrayna ve NATO bir süredir Rusya’nın Ukrayna sınırına 100 bin asker yerleştirdiğini öne sürüyor.

Bu haftanın başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın agresif çizgisinin devam etmesi durumunda “askeri ve teknik müdahale önlemleri” tehdidinde bulundu. Ancak Putin bir gün sonra yaptığı açıklamada ise bu durumu tercih etmediğini belirtirken, gelecek ay ABD Başkanı Joe Biden ile Cenevre’de görüşme umudunu dile getirdi.

YARIN SINIRDA TATBİKAT DÜZENLENECEK

Rus yetkililer ise ortaya atılan işgal planlarını yalanladı ancak Rusya Savunma Bakanlığı bugün ve yarın sınırda askeri tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.

Almanya ise önceki günkü açıklamasında Rusya’nın asker hareketlerinden endişe duyduğunu ifade etti ve diyaloğun “büyük bir krizi etkisiz hale getirmek için artık gerekli” olduğunu söyledi.

NATO’DAN AÇIKLAMA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Rusya yetkilileri ile önümüzdeki ay görüşmeye olumlu baktığını ancak Ukrayna’nın ittifak üyeliğinin NATO ve Kiev’in vereceği bir karar olduğunu söyledi.

Stoltenberg, “Rusya ile yaptığımız görüşmelerin Avrupa’nın güvenlik prensiplerine riayet etmesi gerekiyor” diye konuştu. ‘UKRAYNA’DA OLANLARA TEPKİSİZ KALAMAYIZ’ Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün düzenlediği 2021 yılsonu toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Ukrayna’daki iç savaşın başladığı 2014 yılından sonra Kırım ve Donbass Bölgesi ile ilgili kendi adımlarından bahseden Putin, “Kırımlıları korumayı reddetmemiz imkansızdı. Kırım’ın Rusya’ya bağlanacağı kimsenin aklına gelmezdi. Bizim gördüğümüz şu ki Ukrayna hükümeti Donbass’a karşı yeni bir askeri operasyonun hazırlıklarını yapıyor. Rusya’ya ise buna müdahale etmemesi çağrısı yapıyorlar. Görünen o ki Ukrayna hükümetine yeni silah sistemleri tedarik edilirken bizim buna aldırış etmememiz, bakışlarımızı başka yöne çevirmemiz isteniyor, Ukrayna’da radikallerin nasıl davrandığına aldırış etmememiz isteniyor. Bunlara karşı tepkisiz kalamayız” şeklinde konuştu. “RUSYA’YI KUŞATMAK KOLAY BİR İŞ DEĞİL” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO ve ABD’nin ülkesini çevrelemeye çalıştığını söyleyerek, “Rusya’yı kuşatmak kolay bir iş değil ama yeni askeri üsler her yerde ortaya çıkıyor. Doğuda, güneyde, kuzeyde ve denizde de yeni silah sistemleri kuruluyor. Batıda daha da fazla. Ama bizimki gibi bir bölgeyi kuşatmak çok zor bir görev” dedi. NATO’nun doğuya ilerlememe konusunda kendilerini aldattığını da savunan Putin, “1990’larda NATO doğuya ilerlemeyeceği konusunda Rusya’ya söz verdikten sonra Rusya açık açık aldatılmış oldu” şeklinde konuştu. RUSYA VE ÇİN’DEN ORTAK ADIM Batının kendilerine yönelik tehditlere karşı Çin ile birlikte tavır aldıklarını ifade eden Putin, “Güvenlik alanında Çin ile işbirliği yapıyoruz. Çin ordusu önemli ölçüde en gelişmiş silah sistemleriyle donatılmıştır. Hatta bazı yüksek hassasiyetli silahları birlikte geliştiriyoruz. Çin ve Rus ordusu arasında işbirliğini geliştiriyoruz. Ortak tatbikatlar, ortaklaşa gerçekleştirilen uluslararası ordu oyunları, deniz ve havada ortak devriyeler. Rusya ve Çin arasında geniş kapsamlı stratejik bir ortaklık var. Bu ortak çalışmalar hem Rus hem de Çin halkının yararınadır ve uluslararası arena için istikrar unsurudur” dedi. Putin ayrıca Rusya ve Çin arasındaki stratejik ortaklık ve ilişkileri, “Tarihte emsali olmayan bir ortaklık” olarak değerlendirdi. “BİZ DEĞİL BATI GARANTİ VERMELİ” ABD’li bir gazetecinin, Moskova’nın Ukrayna’ya veya başka herhangi bir egemen devlete karşı saldırmazlık konusunda ne garanti edebileceği ile ilgili sorusunu yanıtlayan Rus lider Putin, “Biz Amerika Birleşik Devletleri sınırlarına mı geldik? veya İngiltere sınırlarına mı geldik? Onlar bizim sınırlarımıza geldiler. Şimdi de diyorlar ki NATO, Ukrayna’da olacak. Yani sistemlerini Ukrayna’ya kuracaklar. Benden garanti istiyorlar. Bize garanti vermelisiniz ve yıllarca susmalısınız” diyerek cevapladı. Putin sözlerinin devamında Rusya’nın eylemlerinin müzakerelere bağlı değil, güvenliğini sağlamaya yönelik olacağını duyurarak, “ABD sınırları yakınına füze mi yerleştiriyoruz? Hayır. Füzeleriyle evimize gelen Amerika Birleşik Devletleri, evimizin eşiğindeler. Açık ve net şekilde NATO’nun doğuya daha fazla ilerleyişi kabul edilemez. Rusya’nın eylemleri tarihsel perspektife dayanarak müzakerelere değil güvenliğini sağlamaya yönelik olacak” diye konuştu. İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna krizi büyüyor: Savaş öncesi son hazırlıklar İlginizi Çekebilir Rusya'dan Çeçen lider Ramazan Kadirov'a destek