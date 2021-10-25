Rusya’da günlük vaka sayısında rekora ulaşıldı

Coroan virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Rusya'da yeni bir eşikten geçildi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Rusya’da bugün acı bir eşikten daha geçildi. Yetkililer, ülkede son 24 saat içinde 37.930 insanda Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı ülkede salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Rus hükümeti bünyesinde kurulan corona virüsü ile mücadele timinin açıklamasını göre ülkede son 24 saat içinde 1069 insanın ise salgına bağlı sebeplerle öldüğü belirtildi.

Cumartesi günü ulaşılan 1075 ölüme yaklaşan bu sayı uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Yetkililer corona virüsü aşısı olma oranının düşük olmasını ve Delta varyantını bu artıştan sorumlu tutuyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin geçen hafta bir karar alarak 30 Ekim-7 Kasım arasını resmi tatil ilan etmişti. Bu perşembe gününden itibaren ise başkent Moskova’daki süpermarketler ve eczaneler haricinde bütün mağazalar kapalı tutulacak.

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