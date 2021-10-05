Rusya’da ölüm rekoru tekrar kırıldı

Son bir haftada Covid-19'a bağlı ölüm sayısının 850'nin üzerinde seyrettiği Rusya'da bugün bir rekor kırıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da bugün yapılan açıklamada Covid-19’a bağlı ölüm sayısında yeni bir rekor daha kırıldı. Yetkililer son 24 saat içerisinde ülkede 25.110 insanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı.

Rus makamlar sadece son 24 saat içerisinde 895 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu sayı salgının başladığı günden beri açıklanan en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Kremlin yönetimi, ölüm sayısının hızla artması karşısında vatandaşlarına aşı olmaları çağrısını yineledi. Yetkililer, vaka ve ölüm sayısının artmasıyla birlikte yeni kısıtlama ve önlemlerin gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

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