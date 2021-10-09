Rusya’da sahte içki faciası: 26 ölü

Rusya'nın Orenburg şehrinde 26 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, olayla ilgili başlatılan soruşturmada altı kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’da sahte içki nedeniyle yaşanan facia sonrası yetkililer alarma geçti. Ülkenin Kazakistan sınırındaki Orenburg şehrinde 26 kişi, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer perşembe günü ortaya çıkan vakalarda ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

RIA haber ajansının aktardığına göre hayatını kaybedenlerin yanı sıra 28 kişinin daha alkol zehirlenmesi belirtileri nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. Araştırma Komitesi, güvenlik standartlarıyla ilgili bölgede soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ALTI KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Komite, cuma günü yaptığı açıklamada, sahte içki üretimi ve satışı yapan altı kişinin gözaltına alındığını duyurdu.