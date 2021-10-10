Rusya’da uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

Rusya'ya bağlı Tataristan'da bir uçağın düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın doğusundaki Tataristan’da L-410 tipi uçak düştü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada uçakta 23 kişinin olduğu belirtildi.

Yetkililer ilk belirlemelere göre uçaktaki 19 insanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yetkililer üç kişinin yaralandığını da aktardı. 34 yıldır kullanımda olan uçağın son dönemde paraşütçü askerlerin eğitimi için kullanıldığı kaydedildi.

Rus basınında yer alan haberlerde görgü tanıklarının ifadelerine de yer verildi. Görgü tanıkları uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğünü duyurdu.

İlginizi Çekebilir Rusya'da feci kaza: Gösteri sırasında hayatını kaybetti