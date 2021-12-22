Rusya’da yolsuzluk ve rüşvet, devlet kurumlarını kuşattı

Rusya’da yapılan bir araştırmaya göre, ülkede her yıl devlet yetkililerine ödenen rüşvet miktarı, devletin eğitim ve sağlığa harcadığı paradan daha fazla.

Sozcu.com.tr

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Rüşvetin kronik bir sorun olduğu Rusya'da, devletle yapılan anlaşmalar için hükümet yetkililerine verilen rüşvet miktarının, ülkenin ulusal bütçe gelirinin neredeyse üçte birine eşit olduğu ortaya çıktı.

İngiliz The Times gazetesinin Moskova Ekonomi Yüksekokulu araştırmasına dayandırdığı habere göre, Rus şirketlerin devlet yetkililerine ödediği rüşvet miktarı yılda 67 milyar sterlini buluyor.

ŞİRKETLER RÜŞVET ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR

Bu miktar, Rusya'nın her yıl eğitim ve sağlığa harcadığı paradan daha yüksek.

Araştırmacılar, Rusya'daki şirketlerin yüzde 71'inin, devlet ihalelerinde rüşvet ödemek zorunda kaldığını tespit etti. Talep edilen rüşvet miktarının, ortalama olarak ihale tutarının yaklaşık beşte biri düzeyinde olduğu belirtildi.

Ülkede geçen yıl kamu anlaşmalarında 150 binden fazla usulsüzlük tespit edildiği ve 40 binden fazla kişinin ceza aldığı bildirilmişti.

Rus hükümetinin rüşvetle mücadele adımlarına karşın, yolsuzluk olaylarının Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'dan Kremlin'in denetimindeki çocuk kamplarına kadar tüm devlet kurumlarını sardığı belirtiliyor.

‘PUTİN’İN DEVLETİNİN TEMELİ’

Hapisteki muhalif lider Aleksey Navalni, daha önce devlet ihalelerindeki bir dizi yolsuzluk olayını ortaya çıkarmıştı. Navalni'nin lideri olduğu yolsuzluk karşıtı grup, Rusya'da “aşırılık yanlısı örgüt” olduğu iddiasıyla yasaklanmıştı.

Navalni'nin danışmanlarından Vladimir Milov, “Yolsuzlukla mücadele Rusya'da aşırılık olarak sınıflandırıldı çünkü yolsuzluk, Putin'in devletinin temeli” dedi.

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