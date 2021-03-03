Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rusya’dan ABD ve AB’nin yaptırım kararına sert tepki

Rusya, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin zehirlenmesine ve tutuklanmasına karşılık uygulanan yaptırım kararına sert tepki göstererek, "Muhataplarımızı ateşle oynamamaya davet ediyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:41, 03/03/2021
HaberlerDünya
Rusya’dan ABD ve AB’nin yaptırım kararına sert tepki

Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin, zehirlenmesi ve tutuklanmasına karşı ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’ya yaptırım uygulama kararına karşı Rusya’dan sert tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD ve AB’nin yaptırım kararlarına tepki göstererek, “Buna razı gelme niyetinde değiliz. Mutlaka karşılıklılık ilkesi doğrultusunda karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Alınan kararlarda Rusya’ya karşı düşmanca bir tavır gösterildiğini ifade eden Zaharova, “ABD’nin yaptırımlarının önyargıları ne şekilde olursa olsun ulusal çıkarlarımızı tutarlı ve kararlı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz ve her türlü saldırıyı reddedeceğiz” dedi.

Yaptırımlar konusunda ABD’yi ve AB’yi uyaran Zaharova, “Muhataplarımızı ateşle oynamamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir ABD'den Rusya'ya yaptırım kararı ABD'den Rusya'ya yaptırım kararıİlginizi ÇekebilirAvrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlarAvrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar
ABD Avrupa Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı Rusya uygulama