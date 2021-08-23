Rusya’dan Çavuşoğlu’nun da katıldığı Kırım Platformu Zirvesi’ne eleştiri

ÇAVUŞOĞLU AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

Ukrayna’da Kırım Platformu Açılış Zirvesi’nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum, bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Bizim, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum, bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır. Bizler Kırım Platformu’nun, bağlılığımızı ve dayanışmamızı göstermek için etkin bir platform olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Kırım platformunun sadece toprakla ilgili değil, aynı zamanda insanlarla da ilgili olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Ülkelerinizde yaşayan büyük Tatar toplulukları var. Türkiye de ayrıca milyonlarca Tatar kökenli vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Ünlü Tatar düşünür İsmail Gaspirali, ‘Düşmek kolaydır, ancak tekrar ayağa kalkmak zordur’ der, ancak Tatarlar tarihteki bütün zorluklardan sonra ayağa kalkmayı başarmıştır” dedi.