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Rusya’dan Çavuşoğlu’nun da katıldığı Kırım Platformu Zirvesi’ne eleştiri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Kırım Platformu Zirvesi ile ilgili Rusya'dan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
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Rusya’dan Çavuşoğlu’nun da katıldığı Kırım Platformu Zirvesi’ne eleştiri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı Ukranya’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilecek Kırım Platformu Zirvesi ile ilgili Moskova’dan açıklama geldi.

Gazetecilere açıklama yapan Peskov, “Bu etkinliği ülkemize karşı düzenlenen son derece dostane olmayan bir etkinlik olarak görüyoruz. Rusya’ya ait bir bölge, Kırım hakkında bu tür iddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu bağlamda Rusya karşıtı olarak gördüğümüz bu etkinliğe karşı tutumumuz açık” dedi.

ÇAVUŞOĞLU AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTI

Ukrayna’da Kırım Platformu Açılış Zirvesi’nde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum, bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, “Bizim, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne desteğimiz son derece güçlüdür. Uluslararası toplum, bu uluslararası hukuk ihlaline karşı tek bir ses olmalıdır. Bizler Kırım Platformu’nun, bağlılığımızı ve dayanışmamızı göstermek için etkin bir platform olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Kırım platformunun sadece toprakla ilgili değil, aynı zamanda insanlarla da ilgili olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, “Ülkelerinizde yaşayan büyük Tatar toplulukları var. Türkiye de ayrıca milyonlarca Tatar kökenli vatandaşa ev sahipliği yapmaktadır. Ünlü Tatar düşünür İsmail Gaspirali, ‘Düşmek kolaydır, ancak tekrar ayağa kalkmak zordur’ der, ancak Tatarlar tarihteki bütün zorluklardan sonra ayağa kalkmayı başarmıştır” dedi.

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