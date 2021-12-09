Rusya’dan S-400 açıklaması: Yeni parti teslim edilecek

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, S-400'lerin Yunanistan için tehdit olarak algılanmaması gerektiğini de vurguladı.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın Soçi kentinde görüşmesinin ardından Kremlin'den önemli açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Yunan televizyon kanalı ANT1’e röportaj verdi.

Rus haber ajansı TASS'ın Yunan TV Kanalı ANT1'dan alıntıladığı haberine göre, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye’ye yeni bir S-400 füze sistemi partisi daha teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

YENİ BİR PARTİ DAHA TESLİM EDİLECEK

Peskov, Rusya’nın Türkiye’ye yeni bir S-400 sistemi daha sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, “Türk ortaklarımızla belirli bir anlaşmamız var ve öyle umuyoruz. Öyle umuyoruz, evet” dedi.

Yunan televizyon sunucusu Peskov’a, Moskova’nın ABD yaptırımlarına rağmen Türkiye’ye S-400 füze sistemleri sağlama konusundaki özel ilgisinin ne olduğunu sordu.

Peskov, “Hepimiz ABD’nin bu yaptırımlar oyununu oynamayı sevdiğini biliyoruz, ancak hedeflerine asla ulaşamadıklarını anlamaya başladıklarını da biliyoruz. Hiçbir zaman tek bir ülkenin bakış açısını değiştirmeyi başaramadılar. Ama politikamız şudur: Başta ortaklarımız olmak üzere çeşitli ülkelerle işbirliğine açık olun. Rusya ve Türkiye arasındaki bu tür bir işbirliği hiçbir ülke için özellikle Yunanistan için bir tehdit olmamalı çünkü sistem saldırı değil savunma üzerine. Yüzde yüz savunmacı” dedi.

TÜRKİYE’YE S-400 TESLİMATI

Moskova ve Ankara, 2017 yılında Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye teslimi konusunda bir anlaşma imzalamış, Türkiye bu hava savunma füze sistemini Rusya’dan satın alan ilk NATO üyesi olmuştu.

Ankara’nın Rus yapımı sistemi satın alma kararı ABD ve NATO ülkeleri arasında krize neden olurken, Washington, Türkiye’yi Rus hava savunma sisteminden vazgeçirme çabalarından bugüne kadar vazgeçmedi.

Rus TASS haber ajansına göre, tüm bunlara rağmen, Türkiye ABD baskısına boyun eğmedi ve S-400 sistemini elinde tutmaya devam edeceğini söyledi. Washington, Ankara’yı ABD’nin beşinci nesil F-35 avcı-bombardıman uçağı geliştirme programından çıkararak yanıt verdi.

‘YENİ PROJE GELİŞTİRİLİYOR’

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim 2020’de Ankara’nın Washington’un baskısına rağmen S-400 sisteminden vazgeçmeyeceğini söyledi.

ABD, bir süredir Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle tek taraflı yaptırımlarla tehdit ediyordu ve Washington, Aralık 2020’de Ankara’ya tek taraflı yaptırımlar uyguladı.

Temmuz 2021’de Rusya’nın devlete ait silah satıcısı Rosoboronexport’un (devlet teknoloji şirketi Rostec’in bir parçası) CEO’su Alexander Mikheyev MAKS-2021 hava gösterisinde gazetecilere verdiği demeçte, Rosoboronexport’un ek bir S-400 yüzeyi partisi teslim etmek için bir proje geliştireceğini söyledi. Mikheyev’e göre projenin önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. O sırada, “nihai istişarelerin devam ettiğini, bir finansal modelin ve projede teknik işbirliği için bir programın bir araya getirildiğini” belirtti.

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