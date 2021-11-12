Rusya’nın en eski sivil toplum kuruluşuna kapatma davası

Rusya'nın en eski sivil toplum kuruluşu kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. Memorial hakkında yabancı ülkeler adına lobi faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle dava açıldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya’dan insan hakları ve özgürlükleri ile ilgili tartışma yaratan bir adım geldi. Ülkenin en eski sivil toplum kuruluşu Memorial’ın kapatılmasıyla ilgili harekete geçildi.

1980’li yılların sonunda kurulan örgütle ilgili dava açıldı. Davada Memorial’ın yabancı ülkeler adına lobi faaliyetleri yürüttüğü iddia edildi. Dava sonucunda Memorial’ın kapatılmasının, Rusya’da insan haklarına indirilecek son darbe olarak görülüyor.

Açılan dava sonrası tepki gösteren Memorail üyeleri, bu hamlenin yasal bir dayanağı olmadığını, tamamıyla siyasi bir amaç taşıdığını savundu.

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