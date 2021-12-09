Sabaha kadar eğlenen Finlandiya Başbakanı Marin’den özür

Finlandiya'da gündem, Covid-19 temaslı olmasına rağmen hafta sonu bir gece kulübünde sabaha kadar eğlenen Başbakan Sanna Marin...

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü vakalarının görece düşük olduğu Finlandiya’da Başbakan Sanna Marin’in hafta sonu eşi ve arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra bir gece kulübüne gitmeleri ülke gündemine bomba gibi düştü…

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’da Covid-19 tespit edilmesine rağmen temaslı olan ve kendini tecrit altına almayarak kamu sağlığını tehlikeye atan 36 yaşındaki Başbakan özür diledi. Facebook hesabından bir açıklama yapan Marin, “Güvenlik kurallarının üzerinden tekrar bakmalıydım. Eşimle birlikte dışarıda yemek yedik, alışveriş yaptık, arkadaşlarımızla görüştük ve gece zaman geçirdik. Bana bir yetkili kendimi tecrit almama gerek olmadığını söylemişti fakat tekrar bu kurallara bakmalıydım” dedi.

Marin, “Daha iyi karar vermeliydim ve çok üzgünüm” dedi. Öte yandan TV kanalı MTV3 için hazırlanan bir ankette, Finlandiya halkının üçte ikisi Marin’in bu hatasının “Ciddi bir hata” olduğunu düşündüğü ortaya çıktı.

Muhalefet partileri de Marin’i eleştirdi.

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