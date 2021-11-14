‘Sahildeki erozyonun sebebi seks yapan turistler’

İspanya'nın popüler tatil merkezi İbiza'daki beyaz kumsallarıyla ünlü Es Cavallet plajındaki kum tepeleri son yıllarda erozyon tehlikesiyle karşı karşıya. Aşınmaya neden olan kumlarla ilgili ise çevreciler seks yapan turistleri suçluyor.

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Avrupa’da bazı kentler, yüksek talep nedeniyle turist sayılarına sınırlama getirirken, dünyanın dört bir yanındaki turistik noktalarda insanların neden olduğu tahribat sürüyor.

İspanya'nın İbiza adasında beyaz kumsallarıyla ünlü Es Cavallet plajı da benzer bir tehlike altında. Plajdaki kum tepeleri insan kaynaklı nedenlerden dolayı aşınıyor ve erozyona uğruyor. Ancak bu kez durum daha farklı. Çevreciler, İspanya'nın İbiza adasında beyaz kumsallarıyla ünlü Es Cavallet plajındaki kum tepelerinin aşınmasından dolayı açık alanda seks yapan çiftleri sorumlu tutuyor.

1982 yılından beri yasal olarak koruma altında olan plaj, Afrika ile Avrupa arasında göç eden kuşlar için mola yeri olarak bilinirken, doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor.

FARKLI KENTLERDEN DE BENZER ŞİKAYERLER VAR

ABD merkezli CNN International’da yer alan habere göre, çevreciler, İbiza’daki plajda seks yapmanın kum tepelerinde tahribata yol açması nedeniyle turistleri bilgilendirmek için birkaç yıl önce bir kampanya başlattı. Ancak tüm uyarılar ve kampanyalar da duruma çare olmadı.

Ada gazetesi Diario de Mallorca’ya konuşan biyolog Joan Carles Palerm, “Açık havada yapılan cinsel aktiviteler kum tepelerinin dağılmasına neden oluyor” dedi. Gazete aynı zamanda ‘plajın korunan alanlarının çitle çevrildiğini fakat turistlerin bunu dikkate almadığını’ yazdı. ‘Açık havada yapılan seks nedeniyle, kum üzerindeki bitkilerin toprağı tutma özelliğini kaybederek zarar gördüğü’ aktarıldı.

Ancak tüm bunlara rağmen, Es Cavallet plajı, tanıtımlarında bile turistlere ‘çıplak yürümek ve sevgili aramak için ideal yer’ olarak tanıtılıyor. Öte yandan, İspanya’daki Mallorca ve Minorka gibi diğer adalarda benzer sorunlar yaşandığı belirtiliyor.

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