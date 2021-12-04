Sahte Covid-19 aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir hastanede görev yapan 53 yaşındaki hemşire Tammy McDonald, sahte aşı kartı yapmak ve dağıtmakla suçlanıyor. Bu hafta davası görülecek hemşirenin toplamda 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması gündemde.

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ABD Güney Karolina Bölgesi Savcılığı, Columbia kentinde bir hemşirenin sahte Covid-19 aşı kartı yazdığını ortaya çıkardı. 53 yaşındaki Tammy McDonald, sahte aşı kartı yapmak ve dağıtmakla suçlanıyor. Öte yandan, daha önceki ifadelerinde suçlamaları reddeden kadın, federal yetkililere yanlış beyan vermekle de yargılanacak.

İddianamede, McDonald’ın aşı olmayan kişilere sahte kartlar düzenlediği ve kişilerin bilgilerini şahsen doldurduğu yer aldı. ABD Avukatlık Ofisi’nden yapılan bir basın açıklamasına göre, Cuma günü mahkemeye çıkarılan hemşire 10 bin dolar kefalet öderken, tüm suçlamaları reddetti.

ABD Savcı Vekili DeHart yaptığı açıklamada, ” Aşılanmamış olanlar için sahte veya sahte aşı kartları oluşturmak Güney Carolina halkının sağlığına doğrudan bir tehdit oluşturuyor.” dedi.

ABD Avukatlık Ofisi’ne göre, McDonald, sahte Kovid-19 aşı kartları üretme suçundan 15 yıla kadar hapis ve federal müfettişlere yalan söylemekten beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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