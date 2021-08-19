Sardinya adasının kumlarını çalıyorlar

Akdeniz'de doğal güzellikleriyle öne çıkan Sardinya adasının başı tatilcilerle dertte. Adaya gelen turistler sadece tatil yapmıyorlar aynı zamanda adanın kumlarını, deniz kabuklarını ve kayalarını da çalıyorlar.

SOZCU.COM.TR

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Sardinya sahillerini korumaya çalışan kampanyacılar, kum hırsızlıklarının arttığını söylüyor. Sardinia Robbed and Plundered adlı bir grup, geçen yıl pandemi sırasında yaşanan düşüşün ardından bu yıl en az altı tonun çalındığını tahmin ediyor.

Grup, insanların 500 euro ile 3.000 euro arasındaki para cezalarına rağmen hâlâ adadan kum, deniz kabuğu ve kaya kaçırmaya çalıştıklarını söyledi. Facebook sayfalarında da durumu şu satırlarla özetlediler: “Çoğu insanın gerçekten bir nedeni yok. Belki arkadaşlarını ve akrabalarını kıskandırmak ya da misafir odalarında tatil duygusunu yeniden yaşamak, hatta bir akvaryumu süslemek için çalıyorlar.”

Kampanyayı yürütenler, koleksiyoncuların sosyal medyada küçük kum torbaları ticareti yaptığını ve Budelli adasının elde edilmesi zor pembe kumunun özellikle değerli olduğunu söylediler. Budelli’nin pembe plajı, milli parkın bir parçası haline geldiği 1994 yılından bu yana ziyaretçilere yasak.

Bölgesel hükümet de hırsızlık için “Sardinya: Onu kalbinde taşı, ama sadece kalbinde” diye bir video yayınladı.

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