SDG’li teröristlerden küstah çıkış

Terör örgütü PKK teröristlerini de bünyesinde barındıran Suriye Demokratik Güçleri Türkiye ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu.

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Kuzeydoğu Suriye’de, Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) ve Suriye Ulusal Ordusu’nun Türk destekli gruplarını ayıran savaş hatları boyunca, iki tarafın top atışlarıyla gerginlik tırmanıyor.

Haseke eyaletinin kuzey kırsalındaki Tel Tamr bölgesinde iki grup karşı karşıya gelirken, SDG’li Süryani Askeri Konseyi başkanı Mattai Hanna’dan küstah bir uyarı geldi. Hanna, SDG’nin elindeki topraklara yönelik herhangi bir saldırganlığın püskürtüleceğini açıklarken, “İşgalci Türk ordusunun her türlü saldırısıyla yüzleşmeye hazırız. Bunun için yeterli güce ve kararlılığa sahibiz” dedi. Hanna, “Bütün bunlar, çalıştığı demokratik projemizi baltalamak için bölgede kaos ve istikrarsızlık yaratmayı amaçlıyor” dedi.

Bir askeri yetkili ve Tel Temr sakinleri, Asharq Al-Awsat gazetesine verdiği demeçte, Türk ordusu ve destekçilerinin Pazar günü bir gecede Tel Tamr’ın kuzeydoğusuna şiddetli bir saldırı düzenlediğini bildirdi. SDG’nin resmi sözcüsü Aram Hanna, uluslararası toplumun ve Suriye’de hakimiyet sahibi olan ülkelerin bu saldırılar karşısında sessiz kaldığını belirterek, Ankara’yı bir kaos ve istikrarsızlık durumu yaratmaya çalışmakla suçladı.

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