Seks tarikatı davası sürüyor: Maxwell, savunmasız kızları seçen bir avcıydı

ABD'yi sarsan seks ticareti ve cinsel istismar davasında, kararın Noel’den önce verilmesi bekleniyor. Savcılık avukatı, kapanış konuşmasında, davada yargılanan iş insanı Jeffrey Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, para karşılığında küçük kızları hedef alan “tehlikeli bir avcı” olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li pedofil iş insanı Jeffrey Epstein’ın sevgilisi Ghislaine Maxwell’in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada sona yaklaşılıyor.

New York'ta görülen savcılık avukatı Alison Moe, jüriye yaptığı konuşmada, Maxwell'in savunmasız çocukları avlayan yetişkin bir kadın olduğunu söyledi. Moe, Maxwell'in 30 milyon dolar karşılığında küçük yaştaki ve sorunlu ailelerden gelen kızları Epstein'in evlerine götürdüğünü, aynı şeyi tekrar tekrar yapan tehlikeli bir yırtıcı avcı olduğunu belirtti.

‘ÖZELLİKLE ZOR DURUMDAKİ KIZLARI SEÇİYORDU’

Moe, Maxwell'in özellikle zor durumdaki kızları hedef aldığını, bir kızın babasının yeni öldüğünü, bir diğerininse annesinin alkolik olduğunu anlattı.

Avukat, karar öncesindeki konuşmasında, Maxwell'in küçük kızların telefon numaralarını içeren “küçük siyah defterinin” ve Epstein'in Palm Peach'teki villasında bulunan masaj odasından cinsellikle ilgili çizimlerin fotoğraflarıyla Maxwell'in Epstein'le havuzda çıplak yüzdüğünü gösteren bir fotoğrafı da jüriye gösterdi.

Epstein'in 1999-2007 arasında Maxwell'in hesabına milyonlarca dolar gönderdiğini gösteren banka kayıtlarını da jüriye sunan avukat, “Bu noktada, Maxwell'in Epstein için 30,7 milyon dolarlık ne yaptığını soruyorsunuz. Sağduyunuz, bir kişinin istediği şeyi vermediği sürece birine bu kadar parayı ödemeyeceğidir. Epstein'in istediği reşit olmayan kızlara dokunmaktı” dedi.

KARAR NOEL’DEN ÖNCE VERİLEBİLİR

Fuhuş, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından yargılanırken hapishanede intihar eden Epstein’a yardım etmekle suçlanan 59 yaşındaki Maxwell, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Jüri, dün akşam karar için görüşmelere başladı ve kararın Noel'den önce alınabileceği belirtiliyor.

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