Seks tarikatı ve cinsel istismar davasında kan donduran açıklama: Çıplak masaj yaptı

ABD'li iş insanı Jeffrey Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in insan ticareti, fuhuş ve cinsel istismar suçlarından yargılanmasına dün devam edildi... Mahkemeye çıkıp ifade veren Annie Farmer, "Maxwell ben daha 16 yaşındayken bana çıplak bir şekilde masaj yaptı" dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de fuhuş, insan ticareti ve cinsel istismar suçlarından tutuklandığı hapishanede intihar eden ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in yargılanmasına devam ediliyor…

Dün gerçekleşen duruşmada, Annie Farmer jürinin önünde ifade verdi. Çiftin kendisini fuhuşa zorladığını söyleyen Farmer, 1996’da yaşananlarla ilgili konuştu.

Farmer, “Ben henüz 16 yaşındayken Maxwell, bana Epstein’ın New Mexico’daki çiftliğinde çıplak bir şekilde masaj yaptı. Masajın ertesi gününde ise Epstein yanıma gelip bana sokuldu” dedi.

Dava sürecinde Maxwell ve Epstein’i suçlayan diğer kadınlar isimlerini gizlerken 42 yaşındaki Farmer ismini gizlememe kararı aldığını söyledi. Farmer, diğer kadınlar gibi o dönemlerde finansal istikrarsızlık yaşadığını da dile getirdi.

Epstein’in kendisine uçak bileti, konser bileti aldığını ve rahat biri olduğunu söyleyen Farmer, bir operada Epstein’ın kendisini elle taciz ettiğini söyledi.

“BENİ DE SOYDU”

Farmer, “Çiftliğe gititğimiz önce biraz dolaştık ve daha sonra Maxwell bana Epstein’a nasıl ayak masajı yapılması gerektiğini öğretmeye karar verdi. O yaparken ben izledim ve ben de yaptım. Kendimi çok rahatsız hissettim” dedi.

Maxwell’in rahatsızlığını fark ettiğini söyleyen Farmer, Maxwell’in kendisine çıplak bir şekilde masaj yaptığını ve kendisini de zorla soyduğunu dile getirdi. Farmer, Maxwell’in kendisini elle taciz ettiğini ve göğsünü ellediğini söyledi.

Farmer’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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