Selfie yıldızı gorilden kötü haber: 14 yıl önce kendisini bulan bakıcının kollarında son nefesini verdi

Tüm dünyanın selfie çektiren goril olarak tanıdığı 'Ndakasi' 14 yaşında hayatını kaybetti. Virunga Ulusal Parkı, Ndakasi'nin son fotoğrafını paylaşırken, yavruyken kendisini bulan bakıcısının kollarında son nefesini verdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünya onu bir doğal yaşam parkında çektirdiği selfie fotoğrafla tanımıştı. Ndakasi adlı goril, bakıcısı Andre Bauma’yla özel bir ilişkiyle sahipti.

Afrika’nın en eski parklarından Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Virunga Ulusal Parkı’nın başında bulunan 49 yaşındaki Bauma, 2007 yılında Ndakasi’yi henüz yavruyken buldu. Ndeze ile birlikte iki gorili büyüten Bauma, dünyanın tanıdığı gorilin uzun süredir devam eden hastalığı nedeniyle 14 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Virunga Ulusal Parkı’ndan yapılan açıklamada, “Ndakasi son nefesini, bakıcısı ve hayat boyu arkadaşı olan Andre Bauma’nın sevgi dolu kolları arasında verdi” ifadeleri kullanıldı. Ndakasi’nin son fotoğrafı da açıklamayla birlikte paylaşıldı.

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Ndakasi’yi bulduğunda avcılar tarafından vurulan annesini aradığını belirten Bauma, gorilin 2.4 kilo olduğunu ve kimsenin hayatta kalmasına şans vermediğini söyledi. Ancak hayata tutunan Ndakasi, 65 kiloya ulaşarak sağlıklı bir yaşam sürdü. Ndakasi’nin kendisini ailesi olarak gördüğünü belirten Bauma, “Beni ne zaman görse koşup sırtıma atlardı. Bu annesiyle yaptığı bir şey” dedi.