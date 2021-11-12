Sezgin Baran Korkmaz hakkında mahkemeden SÖZCÜ’ye özel açıklama

ABD’nin isteğiyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili mahkemeden SÖZCÜ’ye, "İadeye kadar tutuklu kalacak. ABD’den ek belgeler bekleniyor. Bu belgelerden sonra karar verilecek“ açıklaması geldi. Bu açıklamalar Korkmaz'ın ABD’ye gönderilme ihtimalini artırdı. Türkiye'nin talebi usulen kabul edilmesine rağmen şu ana kadar hiç bir işlem yapılmamıştı.

Ali GÜLEN

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ABD'nin “kara para aklama ve vergi kaçakçılığı” gibi suçlamaları nedeniyle Avusturya’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğu devam ediyor.

SÖZCÜ'ye açıklama yapan Wels Mahkemesi, halen gözaltında tutulan Korkmaz'ın, şu anda tahliyesinin söz konusu olmadığını duyurdu.

Mahkeme tahliye ile ilgili taleplerin değil, artık iadeye ilişkin taleplerin görüşüldüğünü belirterek, “ABD'den eksik olan belgeler istendi. Bunlar gelecek. Ardından karar verilecek. Bir süre daha ABD'nin talebine ilişkin bir karar verilmesi beklenmiyor” açıklamasını yaptı.

GÖZALTI OTOMATİK UZUYOR

Wels Başsavcılığı, artık gözaltının devamı ya da süresine ilişkin yeni bir karar gerekmediğini, iade talebi sonuçlanana kadar ‘gözaltının otomatikman uzadığını’ vurguladı.

ABD'den gelen belgelerin incelenmesinin ardından, iadenin usule uygun olduğu kararlaştırılırsa, konu Avusturya Adalet Bakanlığı'na iletilecek.

Daha önce Türkiye'nin “iade talebi” usule uygun bulunmuş ve Avrupa Suçluların İadesi Anlaşması gereği, ‘Türkiye'ye iade edilebileceği’ belirtilmişti.

İŞARETLER, ABD'Yİ GÖSTERİYOR

Ancak burada asıl önemli olan ABD'nin iade talebi. Çünkü Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin isteği üzerine tutuklandı ve bu taleple ilgili henüz bir karar verilmediği için halen içeride tutuluyor. ABD, Korkmaz’ın Türkiye’deki bağlantılarını ve 400 milyon doların üzerindeki vurgunun ayrıntılarını da bilmek istiyor.

Türkiye'nin daha önce bir yakalama ya da tutuklama talebi olmamıştı. Mahkeme ABD'nin talebine de olumlu yanıt verirse, son karar Avusturya Adalet Bakanlığı'nca verilecek. Büyük olasılıkla, “yakalama ve tutuklama talebi“ ilk olarak ABD'den geldiği için oraya iade edilebilecek.

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