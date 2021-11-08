Şili Devlet Başkanı Pinera hakkında vergi kaçakçılığı iddiasıyla iddianame hazırlandı

Şili Temsilciler Meclisi, vergi kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Devlet Başkanı Sebastian Pinera hakkında iddianame hazırladı.

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Şili Temsilciler Meclisi, 14 saat süren oturumun ardından Virjin Adaları’nda gizli hesapları üzerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera hakkında bir iddianame hazırladı.

Şili Sosyalist Partisi Milletvekili Jaime Naranjo yaptığı açıklamada, Pinera’ya yönelik suçlamanın tüm ayrıntıları ve argümanlarının yetkililere ulaştırıldığını kaydetti.

BİRLİKTE ÇALIŞMIŞ

Şili basınında yer alan haberlerde ise, ülkede hem muhalefetin hem de Pinera'nın koalisyon ortağı olan partilerin 21 Kasım’da gerçekleşmesi beklenen devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Pinera'nın görevden alınması için birlikte çalıştığı ifade edildi.

Şili’de Devlet Başkanlığı görevinin 2010 yılındaki ilk dönemi sürecinde Pinera, ülkenin en büyük madencilik projelerinden Minera Dominga’nın mülkünü elinden çıkarmıştı. Pinera’nın çocukları tarafından yönetilen şirket, projedeki paylarını Devlet Başkanı olan babalarının en yakın arkadaşı olan Carlos Delano’ya satmıştı.

Satış işleminin gerçekleştirildiği dönemde doğal tabiat alanı olan arazinin satışının ardından Pinera, arazinin madencilik işlemleri için kullanılabilmesi için gerekli olan kararnameyi imzalamıştı. Suç olarak kabul edilen satış ise, Virjin Adaları üzerinden gerçekleştirilmişti.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından 3 Ekim’de yayınlanan farklı ülkelerin liderlerinin kendi ülkelerinde vergi ödememek için servetlerini gizlemekle suçlandığı “Pandora Belgeleri” adlı raporda ise, Virjin Adaları vergi cenneti olarak nitelendirilmişti.