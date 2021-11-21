Silikon Vadisi’nde seks skandalı: Ünlü iş insanının 5.000 kadınlık haremi varmış

Aralarında Apple, Instagram, Google ve YouTube'un da olduğu çok sayıda şirkete ortak olan iş insanı ve girişimci Michael Goguen ile ilgili iddialar uluslararası kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü... Goguen'in birlikte olduğu 5.000 kadın için bir Excel dosyası hazırladığı ve "haremindeki" kadınlara şiddet uyguladığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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İki çocuk babası milyarder iş insanı MichaeL Goguen hakkında açılan dava gündem oldu… 57 yaşındaki Goguen’in binlerce kadının yer aldığı bir liste hazırlayarak cinsel ilişkiye girdiği 5000 kadının bütün bilgilerini bir Excel dosyasında sakladığı kaydedildi.

Davayı açanların Goguen’in eski çalışanları olduğu kayıtlara geçerken bu kişilerin Goguen’in “haremini yönetmesine yardımcı olduğu” da belirtildi. 135 sayfalık dava dosyasında Goguen’in farklı lokasyonlarda “güvenli evleri” olduğu ve burada genç kadınlarla cinsel ilişkiye girdiği de belirtildi. Goguen’in kendisine yardım eden bu insanları konuşmamaları için tehdit ettiği de belirtildi.

Goguen’in kurduğu Amyntor isimli şirketin çalışanları 800 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Eski çalışanlarından biri Goguen’in Montana’daki bir barın alt katına “boom boom” odası yaptığı ve burada striptizcilerin kullandığı sahne düzeneğinin olduğu da belirtildi. Burada Goguen’in genç kızlara cinsel saldırıda bulunduğu ve bir üs olarak kullandığı da öne sürüldü.

Davayı açan Matthew Marshall isimli çalışan, Goguen’in kirli işlerini yaptığını söyledi. Dava belgelerinde, “Marshall’dan kendi cebinden araç, mücevher ve satın alınan evler için kapora istendi. Bunlar arasında Goguen’in kirli işlerini bilenleri susturmak için verilecek rüşvet de vardı” denildi. Goguen’in eski eşlerinden Jordana’nın bu düzeneği öğrenmemesi için Marshall’ı kullandığı da belirtildi.

ESKİ SEVGİLİSİ DE DAVA AÇMIŞTI

Fakat bu dava Goguen ile ilgili ilk dava değil… 2016 yılında ünlü iş insanının eski kız arkadaşı Amber Baptiste, Goguen tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. İsmini Pam Doe olarak açıklayan bir kadın ise Goguen’in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve daha sonra polise konuşmaması için 1200 dolar, uyuşturucu ve alkol verdiğini söyledi. Fakat bu kadın daha sonra Goguen ile bir gizlilik sözleşmesi imzaladı.

Apple, Cisco, Google, YouTube gibi şirkete yatırım yaparak ortak olan Goguen’in 5 milyar dolardan fazla varlığı olduğu tahmin ediliyor. Goguen, bu iddialar ve dava süreci hakkında bir açıklama yapmadı.

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