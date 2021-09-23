Sınır dışı edilen Haitili göçmenler ABD’ye geri dönmeye çalışıyor

ABD’nin Texas eyaletinden ülkelerine sınır dışı edilen yüzlerce Haitili, başkent Port-au-Prince’da bulunan havalimanına vardıkları tahliye uçağına yeniden binmeye çalışınca kaos çıktı.

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ABD’nin Texas eyaletindeki Del Rio köprüsünün altındaki bir kampta binlerce kişinin kaçak bir şekilde yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Joe Biden yönetimi, Haitilileri sınır dışı etme kararı aldı. Yüzlerce Haitili zorla uçaklara bindirilerek, ülkelerine gönderildi.

Haitilileri, Texas’tan tahliye eden uçağın Salı günü sabah saatlerinde Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’da bulunan havalimanına inmesiyle havalimanında kaos hakim oldu. Uçağın inmesinin ardından çekilen görüntüler, yaşanan kaos ve insanlık dramını bir kez daha gözler önüne serdi. Sınır dışı edilen Haitililer, Texas’a geri dönebilmek adına getirildikleri uçağa yeniden binmeye çalıştı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Havalimanı polisinin müdahale etmediği ifade edilen anlarda mürettebat ise çareyi kapıları kapatmakta buldu. Uçağının kapısının önüne yerleştirilen merdivene yaklaşan Haitilileri engelleyen görevliler, zor anlar yaşadı.

Öte yandan, tahliye edilen Haitililerin kişisel eşyaları da uçaktan havalimanının ortasına fırlatıldı. Haitililer, beyaz poşetlere konulduğu dikkat çeken kişisel eşyalarını tek tek arayarak bulmaya çalıştı.

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