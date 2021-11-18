Skandallar sonrası istifa eden eski Avusturya Başbakanı Kurz yargılanacak

Maliye Bakanlığı aracılığıyla anket şirketlerine para aktarıp olumlu anket yaptırdığı ve medya şirketlerine yandaş haber yaptırdığı iddiası ile istifa eden eski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı.

Ali GÜLEN

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40 gün önce Başbakanlık görevini bırakan ve partisi ÖVP'nin (Avusturya Halk Partisi) başında kalacağını açıklayan, milletvekilliği de devam eden 35 yaşındaki Kurz'un dokunulmazlığının kaldırılması için meclisteki bütün partiler olumlu oy verdi.

KAMU KAYNAKLARI YANDAŞA

Görevi kötüye kullanmak, kamu kaynaklarını yandaş medyaya aktarmak, yandaş anketler yaptırmakla suçlanan Kurz’un, bu konularla ilgili Meclis Soruşturması sırasında yanlış beyanda bulunduğu da iddia ediliyor.

Avrupa'da, bir adli suça karışan milletvekilleri, bakan ya da başbakanların dokunulmazlıkları hemen kaldırılıyor. Dokunulmazlık zırhı, meclis ve kürsü faaliyetleri ile sınırlı bulunuyor. Almanya'da da, basit bir trafik suçu işlenmesi halinde bile dokunulmazlıklar kaldırılıyor.

İLK ORTAKLIK DA BÖYLE BİTMİŞTİ

Kurz, 2016 yılında Avusturya Halk Partisi’nin başına geçmek ve başbakan olmak için, “Ismarlama anketler yaptırdığı”, “Fellner Medya Grubu’na haber desteği için mali kaynak sağladığı” suçlamaları nedeniyle istifa etmişti.

27 yaşında Dışişleri Bakanı, 31 yaşında ise Başbakan olan Kurz'un ilk başbakanlık dönemine de hükümet ortağı aşırı sağcı FPÖ'nün yolsuzluk iddiaları yüzünden sona ermişti. Ardından yeşillerle hükümeti kuran Kurz, 40 gün önce başbakanlıktan ayrılmıştı.

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