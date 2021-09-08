Slovakya’da corona aşısı yaşı 5’e düşürüldü

Slovakya'da 5-11 yaş arası çocuklara corona virüsü aşısı izni verilirken, çocuklar ebeveynlerin rızası ve doktor onayıyla Covid-19’a karşı aşılanabilecek.

Sozcu.com.tr

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Dünya genelinde 12 yaş altı çocuklara corona virüsü aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar devam ederken, Slovakya 5 ile 11 yaş arası çocuklara corona virüsü aşısı yapılmasına onay verdi.

Ülkede gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan Covid-19 aşısında 5 yaş ve üzeri çocuklarda ebeveynlerin rızası, pediatri ya da uzman doktorun onayının aranacağı bildirildi.

Slovakya’nın 3. doz corona virüsü aşısı için hazırlıklara başladığı kaydedildi. İki doz corona virüsü aşısının üzerinden 8 ay geçen kişilerin üçüncü dozu yaptırabileceği belirtilirken, üçüncü doz için öncelikli grupta sağlık çalışanları, kronik hastalığı bulunanlar, öğretmenler ve yaşlılar bulunuyor.

Slovakya'da salgının başından bu yana 396 bin 904 vaka tespit edilirken, 12 bin 553 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.