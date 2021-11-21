Sudan’da darbe sonrasında yeni karar: Başbakan göreve geri dönecek

Ömer El-Beşir'in 2019'da devrilmesinden sonra kaosun ve belirsizliğin devam ettiği Sudan'da 25 Ekim'de yaşanan askeri darbe sonrasında ordudan yeni bir hamle geldi.

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Kuzeydoğu Afrika ülkesi olan Sudan’da 25 Ekim’de yönetime el koyan ordudan yeni bir karar geldi.

Umma Partisi Başkanı Fadlallah Burma Nasır, Reuters’a yaptığı açıklamada ordunun Başbakan Abdalla Hamdok’u yeniden göreve getirme kararı aldığını ve taraflar arasında bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Hamdok’un teknokratlardan oluşacak yeni ve bağımsız bir kabine kuracağı ve bütün siyasi tutukluların da serbest bırakılacağı duyuruldu.

Ülkeyi demir yumrukla yöneten Ömer El-Beşir’in 2019’da devrilmesinden sonra ülkede belirsizlik ve hassas denge politikaları izlenirken, Ekim ayında ordu yönetime el koymuş ve başta başbakan olmak üzere birçok kabine üyesini gözaltına almıştı.

Bu süreçte Batı ülkeleri ülkede siyasi bir geçiş süreci olması gerektiği yönünde çağrıda bulunurken, halk da darbeye karşı protesto etkinlikleri düzenlemişti.

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