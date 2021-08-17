Sudoku’nun mucidi Maki Kaji hayatını kaybetti

Dünya çapında milyonlarca oyuncusu olan sudoku bulmacasının yaratıcısı Maki Kaji, kanser hastalığına 69 yaşında yenik düştü.

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Sudoku ‘nun yaratıcısı Maki Kaji, 69 yaşında hayatını kaybetti.

İlk olarak adını Japonya’da kurduğu bulmaca dergisi ile duyuran Kaji, kansere yenik düştü.

Nikoli isimli şirketi kurmadan önce senelerce matbaada çalışan Kaji, bu dönem üniversiteden de ayrılmak zorunda kaldı.

Ardından Japonya’nın ilk bulmaca dergisi olan Nikoli’yi hayata geçirdi. Burada, “sudoku” adını verdiği bulmacayı yaratmak için mevcut bir sayı bulmacasından ipuçları aldı.

Ortaya, dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın oynadığı ve “her sayı tek olmalı” anlamına gelen ‘sudoku’ çıkmış oldu.

NASIL OYNANIR?

Art arda dizilmiş 9 bloktan oluşan bulmacada, insanlar, hem dikey hem de yatay tüm sütunlar tekrar etmeden, dokuza kadar rakamları yerleştirmeyi hedefliyor.

Tüm bulmacaların başında yer alan bir ızgara için doldurulan rakamların sayısı, bulmacanın ne kadar zor olduğunu belirliyor.