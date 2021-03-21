Sular bir anda yükseldi: Avustralya’da son 50 yılın en büyük felaketi

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Avustralya son yılların en büyük doğa felaketiyle karşı karşıya…

Hafta sonu başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına ülkenin doğu yakasında sel baskınlarına sebep oldu. New South Wales bölgesinde binlerce insan tahliye edilirken, bölgedeki binlerce ev de sular altında kaldı.

New South Wales eyaletinin valisi Gladys Berejiklian, taşkın ve sel felaketinin ülkenin en kalabalık eyaletini çok etkilediğini belirtirken, “Bu sandığımızdan da kötü. Özellikle Sydney’nin kuzeybatısı deniz seviyesine yakın olduğu için çok etkilendi. Dün bu sel felaketinin ülkenin son 20 yılda gördüğü en büyük felaket olduğunu düşünüyorduk. Fakat bunun 50 yılda görülen en büyük felaket olduğunu anladık” dedi.

Berejiklian, 4 binden fazla insanın daha tahliye edileceğini açıklarken bölgedeki birçok cadde ve sokak yükselen sular nedeniyle kullanılamaz hale geldi.



2019 yılının sonunda Avustralya’da başlayan yangınlar 2020 yılında da devam etmiş ve New South Wales eyaletinin yaklaşık yüzde 7’si küle dönmüştü.

Yetkililer Warragamba Barajı’nın da aralarında olduğu birçok barajın taşmak üzere olduğunu açıklarken 13 bölge için taşkın riski uyarısı yapıldı.

Yağışın şiddetlendiği günden beri en az 6.000 yardım çağrısı aldıklarını açıklayan yetkililer bunlardan 700’ünün doğrudan kurtarılmayı bekleyen kişiler olduğu belirtildi.



COVID-19 AŞISINDA SORU İŞARETİ

Öte yandan bölgede yaşanan felaket corona virüsü aşılama sürecini de olumsuz etkiledi… Gelecek haftalarda 6 milyondan fazla insana ilk dozu sunmayı planlayan Avustralya yönetiminin bu süreci askıya alması gündemde.

Avustralya’nın Sağlık Bakanı Yardımcısı Michael Kidd, “Hava durumuyla ilgili olacakları önümüzdeki günlerde takip edip görmeliyiz” dedi.

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