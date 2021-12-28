Suriye medyası: İsrail Lazkiye limanını vurdu

Saldırı sonucu çok sayıda konteynerin yandığı ve büyük zarar oluştuğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suriye devlet medyası, İsrail’in düzenlediği hava saldırısında Lazkiye kentindeki limanı vurduğunu bildirdi.

Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre İsrail, bu ay ikinci defa Lazkiye limanına saldırı düzenledi.

Gece saatlerinde düzenlenen saldırı sonucu çok sayıda konteynerin yandığı ve büyük zarar oluştuğu belirtildi. Ülkedeki askeri kaynaklar, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiğini duyurdu.

İsrail'in 7 Aralık'ta da İran'dan gelen silah sevkiyatını hedef almak üzere Lazkiye limanına hava saldırısı düzenlediği bildirilmişti.

İsrail, Suriye'de savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana ülkedeki hükümet binalarına ve askeri tesislere çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

İlginizi Çekebilir Washington Post: İsrail, Suriye'deki kimyasal tesisleri vurdu