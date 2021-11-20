Suudi Arabistan’a 14 İHA ile saldırı

Husiler’in Askeri Sözcüsü Yahya Sari, Husilerin Suudi Aramco petrol şirketine ait Cidde'deki rafineriye ve Riyad, Cidde, Abha, Jizan ve Najran'daki askeri hedeflere 14 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

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Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Husiler'in Askeri Sözcüsü Yahya Sari, Husilerin Suudi Aramco petrol şirketine ait Cidde’deki rafineriye ve Riyad, Cidde, Abha, Jizan ve Najran’daki askeri hedeflere insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

HAVALİMANINI VURDUKLARINI İDDİA ETTİ

Sari, söz konusu saldırılarda 14 İHA kullanıldığını aktararak, Kraliyet Suudi Hava Kuvvetlerine bağlı Kral Halid Hava Üssü’nü ve Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’nı vurduklarını iddia etti.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon tarafından yapılan açıklamada ise, Yemen’de Husilere karşı düzenlenen bir askeri operasyon sırasında 13 hedefin vurulduğu ifade edilerek, operasyonda Sanaa, Saada ve Marib kentlerinde bulunan silah depolarının, hava savunma sistemleri ile insansız hava araçlarının iletişim sistemlerinin imha edildiği aktarıldı.

Öte yandan Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

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