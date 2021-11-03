Suudi Arabistan’da 5-11 yaş grubuna aşının uygulanmasına onay

Suudi Arabistan’da Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildi.

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Dünya genelinde Covid-19'la mücadele kapsamında aşı yaşı birçok ülkede düşürülmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasına onay verildiği belirtilerek, kararın şirket tarafından sağlanan ve aşının özel düzenleyici gereklilikleri karşıladığını gösteren verilere dayandığı açıklandı.

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) bağlı danışma paneli, Pfizer/BioNTech tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen aşının 5-11 yaş grubu çocuklara uygulanmasını oy birliğiyle tavsiye etmişti.

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