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Suudi Arabistan’da TIR faciası

Suudi Arabistan’ın Medine kentinde TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Sozcu.com.tr
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Suudi Arabistan’da TIR faciası

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Ali bin Ebi Talib Yolu üzerinde aşırı hız yapan TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaza anı ise anbean çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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