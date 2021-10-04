Suudi zenginlerin yeni merakı: Afrika’dan çita kaçırıyorlar

Suudi Arabistan kraliyetleri ve kraliyete yakın zengin isimler bir statü sembolü olarak Afrika'dan her yıl yüzlerce çita kaçırıyor.

Sozcu.com.tr

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Yirmi yıldır çitaların korunmasında çalışan bağımsız bir vahşi yaşam uzmanı olan Patricia Tricorache’nin raporuna göre, 2010 ve 2019 yılları arasında yasa dışı olarak kaçırılan 3.600 çitanın yaklaşık yüzde 60’ı Suudi Arabistan’a gönderildi. Hayvanlar genellikle en yüksek fiyatları getiren yavrular ve dişilerle birlikte yaklaşık 6800 dolardan fazlaya mal oluyor.

Yabani çita popülasyonları, 20. yüzyılın başında tahmini 100.000’den yaklaşık 7.000’e düştü ve Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’nin en çok tehlike altındakiler listesinde yer alıyor. Ayrıca çitaların uluslararası ticareti 1975’te yasaklandı.

SOSYAL MEDYADA DA TREND

Verileri Science Direct’te yayınlanan Tricorache, “Neredeyse her hafta çitaların Suudi Arabistan’a kaçırıldığına dair raporlar alıyorum” dedi.

Tricorache, birçoğunun dişlerinin ve pençelerinin barbarca bir uygulama ile bakıcılarını yaralamamaları için çektirildiğini ve birçoğunun da bir yaşına gelmeden öldüğünü söyledi: “Genç ölüyorlar, bu yüzden muhtemelen daha fazla satın almaya devam ediyorlar.”

Çitaların alımı trendi; Twitter, YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında da görüntüleniyor.

“ÇOK PARALARI VAR VE ONUNLA NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR”

Suudi aktivist ve hayvan kurtarma organizasyonlarında gönüllü olan Loulwa Almarshad, en büyük zorluğun bu zihniyetin üstesinden gelmek olduğunu söylüyor: “Bu hayvanlara sahip olan bu insanların çoğu topluma hiçbir şey katmıyor. Derin düşünürler değiller, okuyucu değiller, yeterince eğitimli değiller, sadece parası olan insanlar. Çok paraları var ve onunla ne yapacaklarını bilmiyorlar.”

Geçen nisan ayında, 22 yaşındaki Suudi bir adam evcil aslanı tarafından saldırıya uğradıktan sonra kan kaybından öldü ve Twitter’da yakın tarihli bir videoda 10 yaşındaki bir kızın evcil bir çitayı dizginlemek için mücadele etmesi, yasaların daha güçlü uygulanması için tepkilere neden oldu.

Suudi Arabistan’dan sonra en çok çita ticareti yapan ülkeler BAE, Kuveyt, Somaliland ve Katar oldu.

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