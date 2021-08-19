“Taliban, 1 trilyon dolarlık maden kaynağına sahip”

Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, ülkenin zengin maden yataklarına da sahip oldu. Peki Taliban, değeri 1 trilyon doları aşan bu maden zenginliğinden faydalanabilecek mi? Uzmanlar bunun pek mümkün olmadığı görüşünde...

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından, tüm dünya, insani ve siyasi bir krizle karşı karşıya. Taliban’ın yönetime gelmesiyle İslami kuralların yürürlüğe konulduğu ülkede, zengin maden kaynaklarının geleceği de merak ediliyor. Taliban, eğer maden yataklarını işletime sokabilirse, dünyanın en fakir ülkelerinden Afganistan, dünyanın en zenginlerinden birine dönüşebilir…

2010 yılında ABD’li yetkililerin ülkedeki araştırmaları sonucu ortaya çıkan maden zenginliğinin yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu öne sürülüyor. Demir, bakır ve altın gibi madenlerin yanında Afganistan’ın dünyanın en büyük lityum yataklarından birine sahip olduğu da ortaya çıkarıldı. Özellikle iklim değişikliği ile mücadelede kullanılan teknolojik ürünlerin ana bileşeni olan lityum, şarj edilebilir cihaz ve pillerde de kullanılıyor.

21’İNCİ YÜZYILIN EKONOMİK TEMELLERİNİ OLUŞTURUYOR

Ekolojik Vadeli İşlemler Grubu’nu kuran bilim insanı ve güvenlik uzmanı olan Rod Schoonover, “Afganistan kesinlikle geleneksel değerli metaller ve mineraller açısından en zengin bölgelerden biri. Bu metal ve mineraller özellikle 21’inci yüzyılın ekonomisinin temelini oluşturuyor” dedi.

Ülkede yıllar boyunca süregelen güvenlik sorunları, altyapı eksikliği ve şiddetli kuraklık, bu madenlerin çıkarılmasını büyük ölçüde engelledi.

Uzmanlar, Taliban yönetiminin de maden işinde başarılı olamayacağını düşünüyor. Ancak Çin, Pakistan ve Hindistan gibi dış aktörlerin devreye girmesi, bu durumu değiştirebilir…

İlginizi Çekebilir Taliban nasıl kuruldu? Bugünkü gücüne nasıl kavuştu?