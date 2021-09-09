Taliban Afgan gazetecileri dövüyor

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, kadınların eylem yürüyüşünü haberleştiren iki gazeteciyi gözaltına alıp işkence etti.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’da Taliban etkisini hissettirmeye devam ediyor…

Ülkenin sayılı gazetelerinden Etilaat Roz’un kurucusu ve yayın yönetmeni Zaki Daryabi, iki meslektaşının yaralı bir halde çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

Reuters’ın da aboneleriyle paylaştığı fotoğrafta gazetecilerin sırtlarında, bacaklarında, omuzlarında ve kollarında yaralar olduğu görülüyor.



Taliban’ın atadığı yetkililerden biri Reuters’a konuştu. İsmini açıklamayan yetkili, gazetecilere uygulanan şiddet ile ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Daryabi, bu olayın ülke genelindeki bağımsız medyaya bir mesaj niteliğinde olduğunu dile getirdi. Tecrübeli gazeteci, “Beş arkadaşımız 4 saatten fazla gözetim merkezinde tutuldu. Bu dört saat boyunca meslektaşlarımız şiddete maruz kaldı ve işkence gördü” dedi.



Hastaneye kaldırılan gazetecilerin tedavi altına alındığını söyleyen Daryabi, “Gazetecilere iki hafta istirahat etmeleri önerisinde bulunuldu” dedi.

15 Ağustos’ta Kabil’i ele geçiren Taliban’ın şiddetini artırmasından endişe ediliyor. 1996-2001 yılları arasında ülkeyi yöneten Taliban bağımsız medyaya izin vermemişti. O dönemlerde ülkede internet henüz çok yaygın değildi.

Daryabi, “Hükümetin aniden çökmesiyle birlikte Etilaat Roz, medyaya ve gazetecilere bir şey olmayacağını umut ederek ülkede kaldı ve çalışmalarına devam etti. Fakat dün yaşananlardan sonra ülkede medya ve gazetecilerin geleceği hakkında çok az umudum kaldı” dedi.

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