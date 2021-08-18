Taliban, Afgan siyasilerle görüştü

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil’de eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gulbuddin Hikmetyar ile bir araya geldi.

SOZCU.COM.TR

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Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, hükümeti kurmak için çalışmalara başladı. Taliban'ın Hakkani Grubu'ndan Anas Hakkani liderliğindeki heyeti başkent Kabil'de eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah görüşmesinin ardından Hizb-i İslami Partisi Lideri Gulbuddin Hikmetyar ile bir araya geldi.

Görüşmelere ilişkin henüz açıklama yapılmazken, Afgan basını, görüşmelerde siyasilere kapsayıcı bir hükümetin kurulacağına dair söz verildiği ifade edilerek, Afganistan'daki yeni hükümet çok yakında kurulacağı aktarıldı.

AFGANİSTAN’I TERK EDEN GANİ, BAE’DE

Taliban'ın Afganistan yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti. Bugün ise, Gani ve ailesinin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yerleştiği açıklandı. Haberi doğrulayan BAE Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, “Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesini insani gerekçeler nedeniyle ülkeye kabul edildi” ifadelerini kullandı.

Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh ise dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade etmiş, “Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum” demişti.