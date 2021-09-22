Taliban, BM Genel Kurulu’na katılmayı talep etti

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın yeni kurduğu hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Amir Khan Muttaqi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısına katılmak ve hitapta bulunmak için yazılı talepte bulundu.

Taliban, aynı zamanda Doha’da bulunan sözcüleri Süheyl Şahin’i de Afganistan’ın Birleşmiş Milletler temsilcisi atamak üzere aday gösterildiğini açıkladı. Kurul’un gelecek hafta karar vermesi beklenirken, daha önce Afgan hükümeti tarafından atanmış Ghulam Isaczai, Afganistan’ın BM’deki resmi temsilcisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Isaczai’nin Genel Kurulu’n son gününde konuşma yapması bekleniyor.

Ancak Taliban, buna rağmen Isaczai’yi tanımadıkları ve onun eski Afganistan hükümetini temsil ettiği konusunda ısrar ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, talebin resmi olarak incelendiğini açıkladı. Dujarric, listede Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’dan isimler olduğunu açıkladı.

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